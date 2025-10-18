Скидки
Баттон объяснил, почему Пиастри виноват в аварии на старте спринта Гран-при США

Баттон объяснил, почему Пиастри виноват в аварии на старте спринта Гран-при США
Комментарии

Чемпион мира сезона-2009 Формулы-1 Дженсон Баттон высказал мнение, что пилот «Макларена» Оскар Пиастри несёт ответственность за аварию на старте спринтерской гонки Гран-при США.

«Проблема с Оскаром в том, что он видел, как Ландо глубоко заходит в поворот. Поэтому Оскар такой: «Ага, я сейчас замедлю машину, перекрещу траекторию, хорошо выйду из поворота». Этот план хорош в обычной гоночной ситуации, когда ты просто борешься с другой машиной. Но когда позади тебя ещё 17 машин как можно позже тормозят перед первым поворотом, то такое никогда не сработает, потому что просто одна из этих машин прилетит тебе в бок», — заявил Баттон в интервью Sky Sports.

