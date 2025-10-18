«Любительский пилотаж». Зак Браун обвинил Хюлькенберга в сходе двух «Макларенов»

Руководитель «Макларена» Зак Браун обвинил пилота «Кик-Заубера» Нико Хюлькенберга в аварии на старте спринта Гран-при США. Немец столкнулся с Оскаром Пиастри, когда австралиец попытался перекрестить траектории с Ландо Норрисом. Машины Хюлькенберга и Пиастри затем отлетели в Фернандо Алонсо и Ландо Норриса, гонку сумел продолжить только Хюлькенберг.

«Это было ужасно. Ни один из наших гонщиков не несёт вины за это. Это был любительский пилотаж со стороны некоторых пилотов впереди, они вынесли двух парней.

Я хочу посмотреть повторы, но очевидно, что Нико въехал в Оскара. Для него не было смысла находиться там, где он был. Он врезался в заднее левое колесо.

Похоже, дело ограничилось повреждениями подвески — надеюсь, ремонт будет простым», — заявил Браун в эфире Sky Sports.