Ферстаппен прокомментировал победу в спринте Гран-при США

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал победу в спринтерской гонке Гран-при США.

«Старт был хорошим, но, конечно же, после инцидента в первом повороте появился автомобиль безопасности. Мне потребовалось несколько кругов после сейфти-кара, чтобы набрать приличный темп, так что нам нужно разобраться, что произошло. Но тем не менее мы выиграли спринт, что важнее всего.

Заглядывая вперёд, я думаю, что нам нужно немного улучшить гоночную форму, чтобы бороться с «Макларенами», потому что мы пока не видели их в деле здесь. Посмотрим. Конечно, у нас есть некоторые идеи, что можно сделать, и, надеюсь, завтра всё сложится немного лучше», — приводит слова Ферстаппена Sky Sports.