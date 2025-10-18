Скидки
Ферстаппен прокомментировал победу в спринте Гран-при США

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал победу в спринтерской гонке Гран-при США.

Формула-1 2025. Этап 19, Остин, США
Гран-при США. Спринт
18 октября 2025, суббота. 20:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
37:58.229
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.395
3
Карлос Сайнс
Williams
+0.791

«Старт был хорошим, но, конечно же, после инцидента в первом повороте появился автомобиль безопасности. Мне потребовалось несколько кругов после сейфти-кара, чтобы набрать приличный темп, так что нам нужно разобраться, что произошло. Но тем не менее мы выиграли спринт, что важнее всего.

Заглядывая вперёд, я думаю, что нам нужно немного улучшить гоночную форму, чтобы бороться с «Макларенами», потому что мы пока не видели их в деле здесь. Посмотрим. Конечно, у нас есть некоторые идеи, что можно сделать, и, надеюсь, завтра всё сложится немного лучше», — приводит слова Ферстаппена Sky Sports.

Ферстаппен вырвал «мини-поул» у «Макларена», у «Феррари» снова серьёзные проблемы
Ферстаппен вырвал «мини-поул» у «Макларена», у «Феррари» снова серьёзные проблемы
