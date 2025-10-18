«Рад, что решился». Расселл — об инциденте с Ферстаппеном в спринте Гран-при США

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл прокомментировал второе место в спринтерской гонке Гран-при США.

«Я знал, что с Максом возможностей не так много, поэтому увидел полушанс и воспользовался им. Возможно, я был слишком далеко позади, но рад, что решился. Второе место лучше, чем мы могли ожидать. Несколько неплохих очков.

Я шёл по внешней траектории и полностью вошёл в поворот. Потом я понял, что все по внутренней траектории тоже полностью зашли в поворот. Карлос и я решили что-то вроде: «Не думаю, что это сработает». Я не видел этого, но выглядело так, будто три машины пошли в одну точку, что часто заканчивается не очень», — приводит слова Расселла Sky Sports.