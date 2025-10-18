«Рад, что решился». Расселл — об инциденте с Ферстаппеном в спринте Гран-при США
Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл прокомментировал второе место в спринтерской гонке Гран-при США.
Формула-1 2025. Этап 19, Остин, США
Гран-при США. Спринт
18 октября 2025, суббота. 20:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
37:58.229
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.395
3
Карлос Сайнс
Williams
+0.791
«Я знал, что с Максом возможностей не так много, поэтому увидел полушанс и воспользовался им. Возможно, я был слишком далеко позади, но рад, что решился. Второе место лучше, чем мы могли ожидать. Несколько неплохих очков.
Я шёл по внешней траектории и полностью вошёл в поворот. Потом я понял, что все по внутренней траектории тоже полностью зашли в поворот. Карлос и я решили что-то вроде: «Не думаю, что это сработает». Я не видел этого, но выглядело так, будто три машины пошли в одну точку, что часто заканчивается не очень», — приводит слова Расселла Sky Sports.
Комментарии
