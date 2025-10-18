«Нам просто немного везёт». Сайнс — о последних успехах «Уильямса»
Поделиться
Пилот «Уильямса» Карлос Сайнс прокомментировал третье место в спринтерской гонке Гран-при США.
Формула-1 2025. Этап 19, Остин, США
Гран-при США. Спринт
18 октября 2025, суббота. 20:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
37:58.229
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.395
3
Карлос Сайнс
Williams
+0.791
«Гонка прошла отлично. «Феррари» были быстры позади, но мы сдержали их и финишировали третьими, что очень приятно. Ничего не изменилось. Нам просто немного везёт, и с нами больше ничего не происходит.
Но у меня был такой темп весь год. Первую половину года я не мог его показать и доказать, но сейчас всё идёт гораздо ровнее, я просто делаю всё, что делал, и всё получается», — приводит слова Сайнса Sky Sports.
Победу в спринте одержал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, вторым финишировал гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл.
Комментарии
- 18 октября 2025
-
21:35
-
21:33
-
21:25
-
21:22
-
21:19
-
21:18
-
21:00
-
20:58
-
20:42
-
20:11
-
18:53
-
17:58
-
16:29
-
15:19
-
15:00
-
14:23
-
13:45
-
12:36
-
12:17
-
12:02
-
11:32
-
11:13
-
10:49
-
10:39
-
10:30
-
10:21
-
09:54
-
09:42
-
09:30
-
07:41
-
05:31
-
02:29
-
02:25
-
02:15
-
02:09