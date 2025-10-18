Скидки
«Нам просто немного везёт». Сайнс — о последних успехах «Уильямса»

Пилот «Уильямса» Карлос Сайнс прокомментировал третье место в спринтерской гонке Гран-при США.

Формула-1 2025. Этап 19, Остин, США
Гран-при США. Спринт
18 октября 2025, суббота. 20:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
37:58.229
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.395
3
Карлос Сайнс
Williams
+0.791

«Гонка прошла отлично. «Феррари» были быстры позади, но мы сдержали их и финишировали третьими, что очень приятно. Ничего не изменилось. Нам просто немного везёт, и с нами больше ничего не происходит.

Но у меня был такой темп весь год. Первую половину года я не мог его показать и доказать, но сейчас всё идёт гораздо ровнее, я просто делаю всё, что делал, и всё получается», — приводит слова Сайнса Sky Sports.

Победу в спринте одержал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, вторым финишировал гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл.

