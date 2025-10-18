«Нам просто немного везёт». Сайнс — о последних успехах «Уильямса»

Пилот «Уильямса» Карлос Сайнс прокомментировал третье место в спринтерской гонке Гран-при США.

«Гонка прошла отлично. «Феррари» были быстры позади, но мы сдержали их и финишировали третьими, что очень приятно. Ничего не изменилось. Нам просто немного везёт, и с нами больше ничего не происходит.

Но у меня был такой темп весь год. Первую половину года я не мог его показать и доказать, но сейчас всё идёт гораздо ровнее, я просто делаю всё, что делал, и всё получается», — приводит слова Сайнса Sky Sports.

Победу в спринте одержал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, вторым финишировал гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл.