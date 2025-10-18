Общий зачёт Ф-1 после спринта Гран-при США: Ферстаппен сократил отставание до 55 очков

В личном зачёте Формулы-1 пилот «Макларена» Оскар Пиастри сохраняет лидерство по итогам Гран-при Сингапура, Ландо Норрис занимает вторую позицию. Третье место в чемпионате занимает пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, сокративший отставание от Пиастри до 55 очков.

В десятку сильнейших благодаря третьей позиции в спринте поднялся гонщик «Уильямса» Карлос Сайнс, опередивший Нико Хюлькенберга.

Формула-1. Личный зачёт (топ-10):

1. Оскар Пиастри («Макларен») — 336 очков

2. Ландо Норрис («Макларен») — 314

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 281

4. Джордж Расселл («Мерседес») — 244

5. Шарль Леклер («Феррари») — 177

6. Льюис Хэмилтон («Феррари») — 130

7. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 89

8. Александер Албон («Уильямс») — 73

9. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») — 39

10. Карлос Сайнс («Уильямс») — 38.

В Кубке конструкторов отставание «Феррари» от «Мерседеса» в итоге составляет 26 очков, а не 27, а «Ред Булл» практически догнал «Феррари» — между этими командами семь очков. «Макларен», напомним, гарантировал себе Кубок конструкторов.

Кубок конструкторов:

1. «Макларен» — 650 очков

2. «Мерседес» — 333

3. «Феррари» — 307

4. «Ред Булл» — 300

5. «Уильямс» — 111

6. «Рейсинг Буллз» — 72

7. «Астон Мартин» — 68

8. «Кик-Заубер» — 55

9. «Хаас» — 46

10. «Альпин» — 20.