Общий зачёт Ф-1 после спринта Гран-при США: Ферстаппен сократил отставание до 55 очков

В личном зачёте Формулы-1 пилот «Макларена» Оскар Пиастри сохраняет лидерство по итогам Гран-при Сингапура, Ландо Норрис занимает вторую позицию. Третье место в чемпионате занимает пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, сокративший отставание от Пиастри до 55 очков.

В десятку сильнейших благодаря третьей позиции в спринте поднялся гонщик «Уильямса» Карлос Сайнс, опередивший Нико Хюлькенберга.

Формула-1. Личный зачёт (топ-10):
1. Оскар Пиастри («Макларен») — 336 очков
2. Ландо Норрис («Макларен») — 314
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 281
4. Джордж Расселл («Мерседес») — 244
5. Шарль Леклер («Феррари») — 177
6. Льюис Хэмилтон («Феррари») — 130
7. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 89
8. Александер Албон («Уильямс») — 73
9. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») — 39
10. Карлос Сайнс («Уильямс») — 38.

В Кубке конструкторов отставание «Феррари» от «Мерседеса» в итоге составляет 26 очков, а не 27, а «Ред Булл» практически догнал «Феррари» — между этими командами семь очков. «Макларен», напомним, гарантировал себе Кубок конструкторов.

Кубок конструкторов:
1. «Макларен» — 650 очков
2. «Мерседес» — 333
3. «Феррари» — 307
4. «Ред Булл» — 300
5. «Уильямс» — 111
6. «Рейсинг Буллз» — 72
7. «Астон Мартин» — 68
8. «Кик-Заубер» — 55
9. «Хаас» — 46
10. «Альпин» — 20.

Авария лидеров Ф-1 на старте спринта! Шансы Ферстаппена на титул ещё подросли
