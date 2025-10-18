Скидки
Андреа Стелла назвал виновного в сходе обоих пилотов «Макларена» на старте спринта

Андреа Стелла назвал виновного в сходе обоих пилотов «Макларена» на старте спринта
Руководитель «Макларена» Андреа Стелла прокомментировал сход обоих своих пилотов на старте спринта Гран-при США. Нико Хюлькенберг столкнулся с Оскаром Пиастри, когда австралиец попытался перекрестить траектории с Ландо Норрисом. Машины Хюлькенберга и Пиастри затем отлетели в Фернандо Алонсо и Ландо Норриса, гонку сумел продолжить только Хюлькенберг. Стелла считает, что Нико должен был действовать осторожнее.

«Мы расстроены, что не получили возможности погоняться. Инцидент в первом повороте выбил из гонки оье машины. Удивительно, что некоторые гонщики с огромным опытом не ведут себя более благоразумно. Зайди в первый поворот и убедись, что ты не повредишь машины конкурентов, а потом продолжай.

В целом, расстроены, но просто принимаем это к сведению и концентрируемся на том, чтобы отремонтировать машины — а там много работы. Затем перезагрузимся на оставшуюся часть уикенда. Надеемся, что у нас будет возможность нормально провести гонку и извлечь выгоду из нашей скорости", — приводит слова Стеллы Sky Sports.

«Любительский пилотаж». Зак Браун обвинил Хюлькенберга в сходе двух «Макларенов»
