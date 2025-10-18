Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Стролл потеряет пять мест на старте Гран-при США из-за аварии с Оконом

Стролл потеряет пять мест на старте Гран-при США из-за аварии с Оконом
Комментарии

Пилот «Астон Мартин» Лэнс Стролл получил штраф в пять позиций на старте гонки Гран-при США за аварию с пилотом «Хааса» Эстебаном Оконом в спринтерской гонке в Остине.

Кроме того, Стролл получил два штрафных балла в суперлицензию — теперь на счету канадца семь таких баллов за последний год. Напомним, когда сумма баллов достигает 12, гонщик получает дисквалификацию на одну гонку.

Напомним, в результате столкновения Стролла и Окона оба пилота сошли с дистанции, а заезд был завершён в режиме машины безопасности.

Победу в спринте одержал пилот «Ред Булл», четырёхкратный и действующий чемпион мира Макс Ферстаппен.

Материалы по теме
Авария лидеров Ф-1 на старте спринта! Шансы Ферстаппена на титул ещё подросли
Авария лидеров Ф-1 на старте спринта! Шансы Ферстаппена на титул ещё подросли
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android