Стролл потеряет пять мест на старте Гран-при США из-за аварии с Оконом

Пилот «Астон Мартин» Лэнс Стролл получил штраф в пять позиций на старте гонки Гран-при США за аварию с пилотом «Хааса» Эстебаном Оконом в спринтерской гонке в Остине.

Кроме того, Стролл получил два штрафных балла в суперлицензию — теперь на счету канадца семь таких баллов за последний год. Напомним, когда сумма баллов достигает 12, гонщик получает дисквалификацию на одну гонку.

Напомним, в результате столкновения Стролла и Окона оба пилота сошли с дистанции, а заезд был завершён в режиме машины безопасности.

Победу в спринте одержал пилот «Ред Булл», четырёхкратный и действующий чемпион мира Макс Ферстаппен.