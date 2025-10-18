Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Нико Хюлькенберг высказался об аварии с «Макларенами» и Алонсо на старте спринта

Нико Хюлькенберг высказался об аварии с «Макларенами» и Алонсо на старте спринта
Комментарии

Немецкий гонщик «Кик-Заубера» Нико Хюлькенберг прокомментировал аварию на старте спринтерской гонки Гран-при США, в которой он стартовал с четвёртого места. Хюлькенберг столкнулся с Оскаром Пиастри, когда австралиец попытался перекрестить траектории с Ландо Норрисом. Машины Хюлькенберга и Пиастри затем отлетели в Фернандо Алонсо и Ландо Норриса, гонку сумел продолжить только Хюлькенберг.

Формула-1 2025. Этап 19, Остин, США
Гран-при США. Спринт
18 октября 2025, суббота. 20:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
37:58.229
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.395
3
Карлос Сайнс
Williams
+0.791

«К сожалению, вся успешная вчерашняя работа пошла насмарку за пять секунд. Ситуация была так себе. Я оказался зажат посередине: Фернандо хотел залезть внутрь, а Оскар начал резко резать. Я не мог ничего поделать. Что ж, у нас будет ещё один шанс после обеда», — приводит слова Хюлькенберга Motorsport-Total со ссылкой на Sky.

Материалы по теме
Баттон объяснил, почему Пиастри виноват в аварии на старте спринта Гран-при США
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android