Нико Хюлькенберг высказался об аварии с «Макларенами» и Алонсо на старте спринта
Немецкий гонщик «Кик-Заубера» Нико Хюлькенберг прокомментировал аварию на старте спринтерской гонки Гран-при США, в которой он стартовал с четвёртого места. Хюлькенберг столкнулся с Оскаром Пиастри, когда австралиец попытался перекрестить траектории с Ландо Норрисом. Машины Хюлькенберга и Пиастри затем отлетели в Фернандо Алонсо и Ландо Норриса, гонку сумел продолжить только Хюлькенберг.
Формула-1 2025. Этап 19, Остин, США
Гран-при США. Спринт
18 октября 2025, суббота. 20:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
37:58.229
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.395
3
Карлос Сайнс
Williams
+0.791
«К сожалению, вся успешная вчерашняя работа пошла насмарку за пять секунд. Ситуация была так себе. Я оказался зажат посередине: Фернандо хотел залезть внутрь, а Оскар начал резко резать. Я не мог ничего поделать. Что ж, у нас будет ещё один шанс после обеда», — приводит слова Хюлькенберга Motorsport-Total со ссылкой на Sky.
