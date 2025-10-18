Нико Хюлькенберг высказался об аварии с «Макларенами» и Алонсо на старте спринта

Немецкий гонщик «Кик-Заубера» Нико Хюлькенберг прокомментировал аварию на старте спринтерской гонки Гран-при США, в которой он стартовал с четвёртого места. Хюлькенберг столкнулся с Оскаром Пиастри, когда австралиец попытался перекрестить траектории с Ландо Норрисом. Машины Хюлькенберга и Пиастри затем отлетели в Фернандо Алонсо и Ландо Норриса, гонку сумел продолжить только Хюлькенберг.

«К сожалению, вся успешная вчерашняя работа пошла насмарку за пять секунд. Ситуация была так себе. Я оказался зажат посередине: Фернандо хотел залезть внутрь, а Оскар начал резко резать. Я не мог ничего поделать. Что ж, у нас будет ещё один шанс после обеда», — приводит слова Хюлькенберга Motorsport-Total со ссылкой на Sky.