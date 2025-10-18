Скидки
Кто преимущественно виноват в аварии на старте спринта Гран-при США?

Кто преимущественно виноват в аварии на старте спринта Гран-при США?
Комментарии

Редакция «Чемпионата» подготовила очередной опрос для читателей. Предлагаем вам высказать своё мнение об инциденте на старте спринтерской гонки Гран-при США в Остине, в которой пострадали четыре гонщика.

Пилот «Кик-Заубера» Нико Хюлькенберг столкнулся с представителем «Макларена» Оскаром Пиастри, когда австралиец попытался перекрестить траектории с Ландо Норрисом. Машины Хюлькенберга и Пиастри затем отлетели в Фернандо Алонсо и Ландо Норриса, гонку сумел продолжить только Хюлькенберг.

Если у вас не грузится опрос, вы можете пройти его по ссылке:
Кто преимущественно виноват в аварии на старте спринта Гран-при США?

