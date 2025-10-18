Алонсо — об аварии на старте спринта: шкала удачи в этом году? Плоская!

Испанский гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо кратко и иронично прокомментировал сход на старте спринтерской гонки Гран-при США Формулы-1 в Остине.

«Шкала удачи в этом году? Плоская! Перезаряжаюсь на 2026-й!» — написал Алонсо, сопроводив комментарий скриншотом из трансляции непосредственно перед аварией.

Фото: Соцсети Фернандо Алонсо

В первом повороте пилот «Кик-Заубера» Нико Хюлькенберг столкнулся с представителем «Макларена» Оскаром Пиастри, когда австралиец попытался перекрестить траектории с Ландо Норрисом. Машины Хюлькенберга и Пиастри затем отлетели в Фернандо Алонсо и Ландо Норриса, гонку сумел продолжить только Хюлькенберг.