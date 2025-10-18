Скидки
Марко назвал виновного в аварии на старте спринта Гран-при США. Это не пилоты «Макларена»

Марко назвал виновного в аварии на старте спринта Гран-при США. Это не пилоты «Макларена»
Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко высказался о стартовом инциденте между пилотами «Макларена» Ландо Норрисом и Оскаром Пиастри в спринтерской гонке Гран-при США, отметив, что вина в аварии лежит на гонщике «Астон Мартин» Фернандо Алонсо.

«Нет, это была всего лишь спринтерская гонка. В этот раз я не думаю, что это вина гонщиков «Макларена». Похоже, что это больше была вина Алонсо, но всякое может случиться. Пока теоретически титул возможен, мы будем за него бороться.

Трасса довольно кочковатая. У всех были проблемы. Расселл пытался догнать Макса, но в итоге перегрел шины. На этом гонка для него закончилась. Темп «Мерседеса»? Если не беречь шины, то его можно поддерживать на таком уровне, но на длинной дистанции это невозможно», — приводит слова Хельмута Марко GPBlog.

