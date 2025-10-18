Хэмилтон высоко оценил темп «Феррари» в спринте Гран-при США

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон высказался о четвёртой позиции в спринтерской гонке Гран-при США.

«Машина вела себя так же, как и в квалификации к спринту. Темп был достойным. В гоночном темпе всё было немного лучше. Разница в нём была не такой большой для всех вокруг нас. Мне едва удалось избежать драмы в первом повороте. Я не очень удачно расположил машину.

Я увидел Алонсо на внутренней стороне, поэтому сместился вправо и оставил дверь открытой для Шарля. Старт был хорошим. Жаль, что не смог подобраться достаточно близко, чтобы попасть в тройку лидеров, но надеюсь, что сегодня квалификация сложится лучше», — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.