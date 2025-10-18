Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Алонсо: так происходит, когда мы в очках. Когда 14-е или 15-е, всегда скучная гонка

Алонсо: так происходит, когда мы в очках. Когда 14-е или 15-е, всегда скучная гонка
Комментарии

Испанский гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо прокомментировал аварию на старте спринтерской гонки Гран-при США, когда в его машину после контакта с автомобилем Оскара Пиастри отскочил «Кик-Заубер» Нико Хюлькенберга. Между тем болид Пиастри выбил из гонки его напарника по команде Ландо Норриса.

«Когда я заезжал на апекс, то думал, что оказался в правильном месте внутри, но некоторые машины начали очень быстро подъезжать снаружи. И я оказался в эпицентре. К сожалению, так происходит, когда мы в очковой зоне. Когда мы позади, едем 14-ми или 15-ми, у нас всегда скучная гонка», — приводит слова Алонсо AS.

Материалы по теме
Опрос
Кто преимущественно виноват в аварии на старте спринта Гран-при США?
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android