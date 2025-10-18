Алонсо: так происходит, когда мы в очках. Когда 14-е или 15-е, всегда скучная гонка

Испанский гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо прокомментировал аварию на старте спринтерской гонки Гран-при США, когда в его машину после контакта с автомобилем Оскара Пиастри отскочил «Кик-Заубер» Нико Хюлькенберга. Между тем болид Пиастри выбил из гонки его напарника по команде Ландо Норриса.

«Когда я заезжал на апекс, то думал, что оказался в правильном месте внутри, но некоторые машины начали очень быстро подъезжать снаружи. И я оказался в эпицентре. К сожалению, так происходит, когда мы в очковой зоне. Когда мы позади, едем 14-ми или 15-ми, у нас всегда скучная гонка», — приводит слова Алонсо AS.