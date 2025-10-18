Берман не согласился с правомерностью штрафа в спринте Гран-при США

Пилот «Хааса» Оливер Берман выразил несогласие с штрафом, полученным им по итогам спринтерской гонки Гран-при США.

Напомним, Берман был оштрафован на 10 секунд и замкнул классификацию, лишившись восьмой позиции, приносящей очки, из-за победы в борьбе с Андреа Кими Антонелли из «Мерседеса» за пределами трассы.

«С моей точки зрения, это не похоже на нарушение, заслуживающее наказания. Было такое ощущение, что меня вытолкнули с трассы, и я сохранил позицию. Не думаю, что я совершил что-то неправильное, не вернув место», — приводит слова Бермана Motorsport-Magazin.

Победу в спринтерской гонке одержал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.