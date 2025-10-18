«Такое случается». Окон не стал винить Стролла за аварию в спринте Гран-при США

Пилот «Хааса» Эстебан Окон прокомментировал аварию с гонщиком «Астон Мартин» Лэнсом Строллом в спринтерской гонке Гран-при США.

«В этих спринтерских гонках мы сильно рискуем, ведь награда за позицию довольно высока. К сожалению, я оказался не в том месте не в то время; такое случается», — приводит слова Окона Motorsport-Magazin.

Напомним, Стролл получил штраф в пять позиций на старте гонки за эту аварию. Кроме того, Стролл получил два штрафных балла в суперлицензию — теперь на счету канадца семь таких баллов за последний год.

Победу в спринте одержал пилот «Ред Булл», четырёхкратный и действующий чемпион мира Макс Ферстаппен.