«Такое случается». Окон не стал винить Стролла за аварию в спринте Гран-при США

«Такое случается». Окон не стал винить Стролла за аварию в спринте Гран-при США
Пилот «Хааса» Эстебан Окон прокомментировал аварию с гонщиком «Астон Мартин» Лэнсом Строллом в спринтерской гонке Гран-при США.

Формула-1 2025. Этап 19, Остин, США
Гран-при США. Спринт
18 октября 2025, суббота. 20:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
37:58.229
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.395
3
Карлос Сайнс
Williams
+0.791

«В этих спринтерских гонках мы сильно рискуем, ведь награда за позицию довольно высока. К сожалению, я оказался не в том месте не в то время; такое случается», — приводит слова Окона Motorsport-Magazin.

Напомним, Стролл получил штраф в пять позиций на старте гонки за эту аварию. Кроме того, Стролл получил два штрафных балла в суперлицензию — теперь на счету канадца семь таких баллов за последний год.

Победу в спринте одержал пилот «Ред Булл», четырёхкратный и действующий чемпион мира Макс Ферстаппен.

