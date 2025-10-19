Хаджар разбил машину в первом сегменте квалификации Гран-при США

В эти минуты в Остине (штат Техас) проходит квалификация к основной гонке 19-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 — Гран-при США.

Во время первого сегмента квалификации произошла авария с участием пилота «Рейсинг Буллз» Исака Хаджара — француз потерял управление в шестом повороте и на большой скорости влетел в барьер безопасности.

Фото: Кадр из трансляции

«Чемпионат» ведёт прямую онлайн-трансляцию квалификации Гран-при США.

На данный момент в чемпионате лидирует гонщик «Макларена» Оскар Пиастри, набравший 336 очков. На втором месте его товарищ по команде Ландо Норрис с 314 баллами. Тройку лидеров замыкает пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, у которого 281 очко.