Хаджар разбил машину в первом сегменте квалификации Гран-при США

Хаджар разбил машину в первом сегменте квалификации Гран-при США
Комментарии

В эти минуты в Остине (штат Техас) проходит квалификация к основной гонке 19-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 — Гран-при США.

Формула-1 2025. Этап 19, Остин, США
Гран-при США. Квалификация
19 октября 2025, воскресенье. 00:00 МСК
Идёт

Во время первого сегмента квалификации произошла авария с участием пилота «Рейсинг Буллз» Исака Хаджара — француз потерял управление в шестом повороте и на большой скорости влетел в барьер безопасности.

Фото: Кадр из трансляции

«Чемпионат» ведёт прямую онлайн-трансляцию квалификации Гран-при США.

На данный момент в чемпионате лидирует гонщик «Макларена» Оскар Пиастри, набравший 336 очков. На втором месте его товарищ по команде Ландо Норрис с 314 баллами. Тройку лидеров замыкает пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, у которого 281 очко.

