Зак Браун: я изменил своё мнение. Не могу возложить вину на Хюлькенберга

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун пересмотрел своё отношение к аварии на старте спринтерской гонки Гран-при США. Сразу после инцидента, приведшего к сходу Ландо Норриса и Оскара Пиастри, Браун обвинил в аварии Нико Хюлькенберга, заявив о «любительском уровне пилотажа» со стороны немецкого гонщика. Однако после просмотра повторов Браун взял свои слова обратно.

«Я изучил всё и изменил своё мнение. Не могу возложить вину на Нико. В горячке момента, очевидно, я был взволнован тем, что увидел, было много инцидентов в первом повороте. Но я не думаю, что вина лежит на Нико», — заявил Браун в интервью Sky Sports.