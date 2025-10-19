Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при США, Норрис — второй, Пиастри — шестой

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен одержал победу в квалификации Гран-при США. Вторым по итогам сессии стал гонщик «Макларена» Ландо Норрис, третье место осталось за пилотом «Феррари» Шарлем Леклером.

Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон из «Феррари» стал пятым, лидер чемпионата Оскар Пиастри из «Макларена» показал шестой результат.

Формула-1. Гран-при США. Квалификация

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1:32.510.

2. Ландо Норрис («Макларен») +0.291.

3. Шарль Леклер («Феррари») +0.297.

4. Джордж Расселл («Мерседес») +0.1316.

5. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0.402.

6. Оскар Пиастри («Макларен») +0.574.

7. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0.604.

8. Оливер Берман («Хаас») +0.629.

9. Карлос Сайнс («Уильямс») +0.640.

10. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0.650.

После второго сегмента выбыли:

11. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») — 1:33.334.

12. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») — 1:33.360.

13. Юки Цунода («Ред Булл») — 1:33.466.

14. Пьер Гасли («Альпин») — 1:33.651.

15. Франко Колапинто («Альпин») — 1:34.044.

После первого сегмента выбыли:

16. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») — 1:34.125.

17. Эстебан Окон («Хаас») — 1:34.136.

18. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 1:34.540.

19. Алекс Албон («Уильямс») — 1:34.690.

20. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») — нет времени.