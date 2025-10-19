Скидки
Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при США, Норрис — второй, Пиастри — шестой

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен одержал победу в квалификации Гран-при США. Вторым по итогам сессии стал гонщик «Макларена» Ландо Норрис, третье место осталось за пилотом «Феррари» Шарлем Леклером.

Формула-1 2025. Этап 19, Остин, США
Гран-при США. Квалификация
19 октября 2025, воскресенье. 00:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:32.510
2
Ландо Норрис
McLaren
+0.291
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.297

Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон из «Феррари» стал пятым, лидер чемпионата Оскар Пиастри из «Макларена» показал шестой результат.

Формула-1. Гран-при США. Квалификация

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1:32.510.
2. Ландо Норрис («Макларен») +0.291.
3. Шарль Леклер («Феррари») +0.297.
4. Джордж Расселл («Мерседес») +0.1316.
5. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0.402.
6. Оскар Пиастри («Макларен») +0.574.
7. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0.604.
8. Оливер Берман («Хаас») +0.629.
9. Карлос Сайнс («Уильямс») +0.640.
10. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0.650.

После второго сегмента выбыли:

11. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») — 1:33.334.
12. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») — 1:33.360.
13. Юки Цунода («Ред Булл») — 1:33.466.
14. Пьер Гасли («Альпин») — 1:33.651.
15. Франко Колапинто («Альпин») — 1:34.044.

После первого сегмента выбыли:

16. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») — 1:34.125.
17. Эстебан Окон («Хаас») — 1:34.136.
18. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 1:34.540.
19. Алекс Албон («Уильямс») — 1:34.690.
20. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») — нет времени.

Новости. Авто
