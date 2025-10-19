Макс Ферстаппен отреагировал на завоевание поул-позишен на Гран-при США

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал победу в квалификации Гран-при США Формулы-1.

«Квалификация прошла хорошо, в каждом сегменте машина была сильна. Но собрать круг на этой трассе непросто. Сегодня очень жарко, сильный ветер, и когда на первом секторе он дует тебе в спину, становится сложнее.

Первая попытка в финале получилась хорошей, мы немного прибавили по сравнению со вторым сегментом. К сожалению, на вторую попытку я не успел — из-за сложностей на круге выезда из боксов, но, к счастью, попытка и не понадобилась.

Ветер сегодня сильнее, чем вчера, поэтому ты теряешь прижимную силу в эксках, из-за этого пилотировать сложнее. В каких-то поворотах ты отыгрываешь, но трудно атаковать на пределе», — заявил Ферстаппен после квалификации.