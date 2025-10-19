Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Макс Ферстаппен отреагировал на завоевание поул-позишен на Гран-при США

Макс Ферстаппен отреагировал на завоевание поул-позишен на Гран-при США
Аудио-версия:
Комментарии

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал победу в квалификации Гран-при США Формулы-1.

Формула-1 2025. Этап 19, Остин, США
Гран-при США. Квалификация
19 октября 2025, воскресенье. 00:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:32.510
2
Ландо Норрис
McLaren
+0.291
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.297

«Квалификация прошла хорошо, в каждом сегменте машина была сильна. Но собрать круг на этой трассе непросто. Сегодня очень жарко, сильный ветер, и когда на первом секторе он дует тебе в спину, становится сложнее.

Первая попытка в финале получилась хорошей, мы немного прибавили по сравнению со вторым сегментом. К сожалению, на вторую попытку я не успел — из-за сложностей на круге выезда из боксов, но, к счастью, попытка и не понадобилась.

Ветер сегодня сильнее, чем вчера, поэтому ты теряешь прижимную силу в эксках, из-за этого пилотировать сложнее. В каких-то поворотах ты отыгрываешь, но трудно атаковать на пределе», — заявил Ферстаппен после квалификации.

Материалы по теме
Лидер Ф-1 посыпался? Пиастри только шестой, а Ферстаппен опоздал, но все равно на поуле
Лидер Ф-1 посыпался? Пиастри только шестой, а Ферстаппен опоздал, но все равно на поуле
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android