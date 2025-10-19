Макс Ферстаппен отреагировал на завоевание поул-позишен на Гран-при США

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал победу в квалификации Гран-при США Формулы-1.
«Квалификация прошла хорошо, в каждом сегменте машина была сильна. Но собрать круг на этой трассе непросто. Сегодня очень жарко, сильный ветер, и когда на первом секторе он дует тебе в спину, становится сложнее.
Первая попытка в финале получилась хорошей, мы немного прибавили по сравнению со вторым сегментом. К сожалению, на вторую попытку я не успел — из-за сложностей на круге выезда из боксов, но, к счастью, попытка и не понадобилась.
Ветер сегодня сильнее, чем вчера, поэтому ты теряешь прижимную силу в эксках, из-за этого пилотировать сложнее. В каких-то поворотах ты отыгрываешь, но трудно атаковать на пределе», — заявил Ферстаппен после квалификации.
- 19 октября 2025
-
02:12
-
02:09
-
02:00
-
01:56
-
01:49
-
01:47
-
01:41
-
01:38
-
01:35
-
01:17
-
00:40
-
00:14
-
00:11
- 18 октября 2025
-
23:29
-
23:26
-
23:21
-
22:39
-
22:36
-
22:18
-
22:08
-
22:04
-
21:54
-
21:50
-
21:35
-
21:33
-
21:25
-
21:22
-
21:19
-
21:18
-
21:00
-
20:58
-
20:42
-
20:11
-
18:53
-
17:58