Норрис — после второго места в квалификации: на завтра мой план не разбить машину
Британский пилот «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал второй результат в квалификации Гран-при США Формулы-1. Его напарник Оскар Пиастри стал шестым.
Формула-1 2025. Этап 19, Остин, США
Гран-при США. Квалификация
19 октября 2025, воскресенье. 00:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:32.510
2
Ландо Норрис
McLaren
+0.291
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.297
«Сегодня нам по каким-то причинам сложнее. Вчера я чувствовал себя довольно уверенно. Не знаю, это остальные прибавили или ветер нам помешал сильнее, но нам обоим трудно было собрать круг и быть такими же быстрыми, как этот парень. Но мы атаковали и я рад второму месту — могло быть хуже, а шансов на поул у нас не было.
На завтра мой план не разбить машину. Думаю, нас ждёт хорошая борьба с Максом. У нас уже были неплохие схватки в прошлом, так что я с нетерпением жду ещё одной», — приводит слова Норриса Sky Sports.
