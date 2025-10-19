Скидки
Леклер — о прогрессе «Феррари»: перепады темпа в этот уикенд слишком большие

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер отреагировал на третье место в квалификации Гран-при США Формулы-1.

Формула-1 2025. Этап 19, Остин, США
Гран-при США. Квалификация
19 октября 2025, воскресенье. 00:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:32.510
2
Ландо Норрис
McLaren
+0.291
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.297

«Этот результат — большой сюрприз, учитывая, что уикенд с самого начала складывается для нас очень трудно. Мы старались собрать всё воедино и смогли этого добиться. Но нам всё равно нужно во многом разобраться, потому что без каких-либо фундаментальных изменений в машине перепады темпа в этот уикенд слишком большие.

Утренний спринт получился интересным, мы многое выяснили, применили эти знания перед квалификацией, и, похоже, это сработало. Так что я надеюсь, что теперь мы сможем немного отыграться.

Обычно наша машина в гонке сильнее, чем в квалификации, так что это позитивный момент. Не знаю, будет ли она достаточно сильна, чтобы побороться с Максом и «Макларенами», но мы сделаем всё, что в наших силах. Надеюсь, старт получится хорошим — как сегодня утром или в прошлом году, а затем мы сможем сосредоточиться на том, чтобы удержаться впереди», — приводит слова Леклера Sky Sports.

