Оскар Пиастри прокомментировал только шестой результат в квалификации Гран-при США
Австралийский гонщик «Макларена» Оскар Пиастри высказался о своём выступлении в квалификации Гран-при США, где он занял шестое место.
Формула-1 2025. Этап 19, Остин, США
Гран-при США. Квалификация
19 октября 2025, воскресенье. 00:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:32.510
2
Ландо Норрис
McLaren
+0.291
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.297
«У меня не было никаких ошибок. Просто я не вошёл в ритм на протяжении всей сессии, были сложности. Мы изучим причины. Думаю, я смогу перезагрузиться. Завтра будет много возможностей. Надеюсь, наш гоночный темп будет хорошим, а на этой трассе можно обгонять, так что посмотрим, что мы сможем сделать. Уикенд ещё далеко не закончен.
Трудно сказать, есть ли у «Макларена» преимущество над «Ред Булл» в гонке. Макс смотрелся быстро весь уикенд, так что надо подождать и посмотреть, перейдёт ли это и на завтрашний день. Пока у нас нет представления", — приводит слова Пиастри Sky Sports.
