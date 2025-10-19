Оскар Пиастри прокомментировал только шестой результат в квалификации Гран-при США

Австралийский гонщик «Макларена» Оскар Пиастри высказался о своём выступлении в квалификации Гран-при США, где он занял шестое место.

«У меня не было никаких ошибок. Просто я не вошёл в ритм на протяжении всей сессии, были сложности. Мы изучим причины. Думаю, я смогу перезагрузиться. Завтра будет много возможностей. Надеюсь, наш гоночный темп будет хорошим, а на этой трассе можно обгонять, так что посмотрим, что мы сможем сделать. Уикенд ещё далеко не закончен.

Трудно сказать, есть ли у «Макларена» преимущество над «Ред Булл» в гонке. Макс смотрелся быстро весь уикенд, так что надо подождать и посмотреть, перейдёт ли это и на завтрашний день. Пока у нас нет представления", — приводит слова Пиастри Sky Sports.