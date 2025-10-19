Марко: когда «Ред Булл» был неконкурентоспособен, Ферстаппен немного потерял интерес

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко высказался о текущем настрое Макса Ферстаппена после серии удачных результатов и завоевания поул-позишен в квалификации Гран-при США.

«В тот момент, когда мы были неконкурентоспособны, Макс, я бы сказал, немного потерял интерес. Ему интереснее было гоняться на машинах GT, и, чтобы поддержать его в хорошем настроении, я говорил с ним о «Нюрбургринге» и подобных вещах. Но теперь, когда машина работает, а он добился успеха на «Нюрбургринге», тот факт, что он мотивирован, уже даёт пару десятых секунды.

Он наслаждается, не слышно его криков, он улыбается — это именно то, что нужно. Пока рано говорить о возвращении в борьбу за титул, но этот уикенд выглядит многообещающе», — приводит слова Марко Sky Sports.