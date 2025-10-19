Марко: когда «Ред Булл» был неконкурентоспособен, Ферстаппен немного потерял интерес
Советник «Ред Булл» Хельмут Марко высказался о текущем настрое Макса Ферстаппена после серии удачных результатов и завоевания поул-позишен в квалификации Гран-при США.
Формула-1 2025. Этап 19, Остин, США
Гран-при США. Квалификация
19 октября 2025, воскресенье. 00:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:32.510
2
Ландо Норрис
McLaren
+0.291
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.297
«В тот момент, когда мы были неконкурентоспособны, Макс, я бы сказал, немного потерял интерес. Ему интереснее было гоняться на машинах GT, и, чтобы поддержать его в хорошем настроении, я говорил с ним о «Нюрбургринге» и подобных вещах. Но теперь, когда машина работает, а он добился успеха на «Нюрбургринге», тот факт, что он мотивирован, уже даёт пару десятых секунды.
Он наслаждается, не слышно его криков, он улыбается — это именно то, что нужно. Пока рано говорить о возвращении в борьбу за титул, но этот уикенд выглядит многообещающе», — приводит слова Марко Sky Sports.
