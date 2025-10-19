Скидки
Пиастри — про аварию в спринте: если бы я знал, что позади меня машины идут три в ряд…

Пиастри — про аварию в спринте: если бы я знал, что позади меня машины идут три в ряд…
Австралийский гонщик «Макларена» Оскар Пиастри поделился своим свежим взглядом на аварию на старте спринтерской гонки Гран-при США.

«Думаю, это был просто гоночный инцидент. Мы с Ландо были далеко от апекса, и в такой ситуации невозможно увидеть всё, что происходит. Если бы я знал, что позади меня машины идут три в ряд, наверное, я бы поступил немного иначе. Но ты должен доверять своим инстинктам, что я и сделал», — приводит слова Пиастри Sky Sports.

Напомним, Нико Хюлькенберг столкнулся с Оскаром Пиастри, когда австралиец попытался перекрестить траектории с Ландо Норрисом. Машины Хюлькенберга и Пиастри затем отлетели в Фернандо Алонсо и Ландо Норриса, гонку сумел продолжить только Хюлькенберг. Стелла считает, что Нико должен был действовать осторожнее.

