Марко объяснил, почему Ферстаппен не успел на второй быстрый круг

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко прокомментировал тот факт, что в конце квалификации Гран-при США пилот команды Макс Ферстаппен не успел уйти на быстрый круг во второй попытке. Это не помешало нидерландцу завоевать поул-позишен.

«Мы так сделали не специально. Все впереди ехали очень медленно, из-за чего мы не успели на круг, к тому же Максу пришлось кого-то пропускать. Слава богу, оказалось достаточно первой попытки.

Определяющим стало то, что по сравнению со спринтом машина точно стала лучше. Не только в вопросе управления, но и в работе с шинами. Теперь мы с уверенностью ждём завтрашней гонки", — приводит слова Марко Motorsport-Total.