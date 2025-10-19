Хюлькенберг отреагировал на отказ Зака Брауна от обвинений Нико в аварии в спринте

Немецкий гонщик «Кик-Заубера» Нико Хюлькенберг прокомментировал тот факт, что управляющий директор «Макларена» Зак Браун пересмотрел свою позицию и больше не считает немца виновником аварии на старте спринтерской гонки Гран-при США. Сразу после инцидента Браун заявил, что его пилоты не виноваты, в то время как со стороны Хюлькенберга был «любительский пилотаж».

«Это хорошо. Значит, тогда у нас всех одинаковая позиция. Но все равно расстраивает и разочаровывает, ведь машина была сильна. Если бы я остался на той позиции, мы бы набрали очки. Я вполне уверен в этом. Но да — все эти „сделали бы“, „могли бы“, „должны были бы“...» — приводит слова Хюлькенберга Motorsport.