«Непростительно». Хаджар прокомментировал аварию в квалификации Гран-при США
Французский гонщик «Рейсинг Буллз» Исак Хаджар прокомментировал собственную аварию в самом начале основной квалификации Гран-при США Формулы-1. Из-за этого инцидента Хаджар должен начать воскресную гонку с последнего места, если на стартовой решётке не случится никаких перестановок.
Формула-1 2025. Этап 19, Остин, США
Гран-при США. Квалификация
19 октября 2025, воскресенье. 00:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:32.510
2
Ландо Норрис
McLaren
+0.291
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.297
«Снос был очень неожиданным, и я уже не мог ничего поделать, чтобы поймать машину. Но определённо я мог действовать иначе на входе в поворот. Я неверно оценил ситуацию, и на такой скорости, откровенно говоря, это непростительно.
Машина была быстра, и трудно теперь со стороны смотреть, как едут другие едут», — приводит слова Хаджара RaceFans.
