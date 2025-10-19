«Непростительно». Хаджар прокомментировал аварию в квалификации Гран-при США

Французский гонщик «Рейсинг Буллз» Исак Хаджар прокомментировал собственную аварию в самом начале основной квалификации Гран-при США Формулы-1. Из-за этого инцидента Хаджар должен начать воскресную гонку с последнего места, если на стартовой решётке не случится никаких перестановок.

«Снос был очень неожиданным, и я уже не мог ничего поделать, чтобы поймать машину. Но определённо я мог действовать иначе на входе в поворот. Я неверно оценил ситуацию, и на такой скорости, откровенно говоря, это непростительно.

Машина была быстра, и трудно теперь со стороны смотреть, как едут другие едут», — приводит слова Хаджара RaceFans.