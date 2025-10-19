Предварительная стартовая решётка Гран-при США Формулы-1

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Предлагаем вашему вниманию предварительную стартовую решётку основной гонки Гран-при США Формулы-1 на «Трассе Америк». Старт гонки запланирован в воскресенье, 19 октября, на 22:00 мск.

Формула-1. Гран-при США. Предварительная стартовая решётка

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

2. Ландо Норрис («Макларен»)

3. Шарль Леклер («Феррари»)

4. Джордж Расселл («Мерседес»)

5. Льюис Хэмилтон («Феррари»)

6. Оскар Пиастри («Макларен»)

7. Андреа Кими Антонелли («Мерседес»)

8. Оливер Берман («Хаас»)

9. Карлос Сайнс («Уильямс»)

10. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)

11. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер»)

12. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз»)

13. Юки Цунода («Ред Булл»)

14. Пьер Гасли («Альпин»)

15. Франко Колапинто («Альпин»)

16. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер»)

17. Эстебан Окон («Хаас»)

18. Лэнс Стролл («Астон Мартин»)

19. Алекс Албон («Уильямс»)

20. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз»).