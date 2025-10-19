Фернандес выиграл Гран-при Австралии MotoGP, Бедзекки — 3-й, Маркес — 4-й
Утром в воскресенье, 19 октября, на автодроме в Филлип-Айленде состоялась основная гонка 19-го этапа сезона-2025 Гран-при Австралии MotoGP. Лучший результат у испанца Рауля Фернандеса из команды «Априлья». Второе место взял итальянец Фабио Ди Джаннантонио из «Дукати». Третья позиция у его соотечественника Марко Бедзекки («Априлья»).
MotoGP. Гран-при Австралии. Основная гонка:
- Рауль Фернандес («Априлья») — 39:49.571.
- Фабио Ди Джаннантонио («Дукати») +1.418.
- Марко Бедзекки («Априлья») +2.410.
- Алекс Маркес («Дукати») +3.715.
- Педро Акоста («КТМ») +7.930.
- Лука Марини («Хонда») +7.970.
- Алекс Ринс («Ямаха») +10.671.
- Брэд Биндер («КТМ») +12.270.
- Энеа Бастьянини («КТМ») +14.076.
- Поль Эспаргаро («КТМ») +16.861.
- Фабио Куартараро («Ямаха») +16.965.
- Мигель Оливейра («Ямаха») +17.677.
- Аи Огура («Априлья») +17.928.
- Фермин Альдегер («Дукати») +18.413.
- Франко Морбиделли («Дукати») +27.881.
- Лоренцо Савадори («Априлья») +34.169.
- Сомкиат Чантра («Хонда») +50.043.
- Микеле Пирро («Дукати») +50.303.
- Франческо Баньяя («Дукати») — сход (24-й круг).
- Жоан Мир («Хонда») — сход (10-й круг).
- Жоанн Зарко («Хонда») — сход (5-й круг).
- Джек Миллер («Ямаха») — сход (5-й круг).
Напомним, спринт Гран-при Австралии вчера выиграл Бедзекки. Вторым стал Рауль Фернандес. Третьим — Педро Акоста.
