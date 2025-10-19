Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Фернандес выиграл Гран-при Австралии MotoGP, Бедзекки — 3-й, Маркес — 4-й

Фернандес выиграл Гран-при Австралии MotoGP, Бедзекки — 3-й, Маркес — 4-й
Аудио-версия:
Комментарии

Утром в воскресенье, 19 октября, на автодроме в Филлип-Айленде состоялась основная гонка 19-го этапа сезона-2025 Гран-при Австралии MotoGP. Лучший результат у испанца Рауля Фернандеса из команды «Априлья». Второе место взял итальянец Фабио Ди Джаннантонио из «Дукати». Третья позиция у его соотечественника Марко Бедзекки («Априлья»).

MotoGP 2025. Этап 19, Филлип-Айленд, Австралия
Гран-при Австралии. Основная гонка
19 октября 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Окончено
1
Рауль Фернандес
Aprilia
39:49.571
2
Фабио Ди Джаннантонио
Ducati
+1.418
3
Марко Бедзекки
Aprilia
+2.410

MotoGP. Гран-при Австралии. Основная гонка:

  1. Рауль Фернандес («Априлья») — 39:49.571.
  2. Фабио Ди Джаннантонио («Дукати») +1.418.
  3. Марко Бедзекки («Априлья») +2.410.
  4. Алекс Маркес («Дукати») +3.715.
  5. Педро Акоста («КТМ») +7.930.
  6. Лука Марини («Хонда») +7.970.
  7. Алекс Ринс («Ямаха») +10.671.
  8. Брэд Биндер («КТМ») +12.270.
  9. Энеа Бастьянини («КТМ») +14.076.
  10. Поль Эспаргаро («КТМ») +16.861.
  11. Фабио Куартараро («Ямаха») +16.965.
  12. Мигель Оливейра («Ямаха») +17.677.
  13. Аи Огура («Априлья») +17.928.
  14. Фермин Альдегер («Дукати») +18.413.
  15. Франко Морбиделли («Дукати») +27.881.
  16. Лоренцо Савадори («Априлья») +34.169.
  17. Сомкиат Чантра («Хонда») +50.043.
  18. Микеле Пирро («Дукати») +50.303.
  19. Франческо Баньяя («Дукати») — сход (24-й круг).
  20. Жоан Мир («Хонда») — сход (10-й круг).
  21. Жоанн Зарко («Хонда») — сход (5-й круг).
  22. Джек Миллер («Ямаха») — сход (5-й круг).

Напомним, спринт Гран-при Австралии вчера выиграл Бедзекки. Вторым стал Рауль Фернандес. Третьим — Педро Акоста.

Материалы по теме
Бедзекки выиграл спринт Гран-при Австралии MotoGP, Фернандес — 2-й, Маркес — 6-й
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android