Фернандес выиграл Гран-при Австралии MotoGP, Бедзекки — 3-й, Маркес — 4-й

Утром в воскресенье, 19 октября, на автодроме в Филлип-Айленде состоялась основная гонка 19-го этапа сезона-2025 Гран-при Австралии MotoGP. Лучший результат у испанца Рауля Фернандеса из команды «Априлья». Второе место взял итальянец Фабио Ди Джаннантонио из «Дукати». Третья позиция у его соотечественника Марко Бедзекки («Априлья»).

MotoGP. Гран-при Австралии. Основная гонка:

Рауль Фернандес («Априлья») — 39:49.571. Фабио Ди Джаннантонио («Дукати») +1.418. Марко Бедзекки («Априлья») +2.410. Алекс Маркес («Дукати») +3.715. Педро Акоста («КТМ») +7.930. Лука Марини («Хонда») +7.970. Алекс Ринс («Ямаха») +10.671. Брэд Биндер («КТМ») +12.270. Энеа Бастьянини («КТМ») +14.076. Поль Эспаргаро («КТМ») +16.861. Фабио Куартараро («Ямаха») +16.965. Мигель Оливейра («Ямаха») +17.677. Аи Огура («Априлья») +17.928. Фермин Альдегер («Дукати») +18.413. Франко Морбиделли («Дукати») +27.881. Лоренцо Савадори («Априлья») +34.169. Сомкиат Чантра («Хонда») +50.043. Микеле Пирро («Дукати») +50.303. Франческо Баньяя («Дукати») — сход (24-й круг). Жоан Мир («Хонда») — сход (10-й круг). Жоанн Зарко («Хонда») — сход (5-й круг). Джек Миллер («Ямаха») — сход (5-й круг).

Напомним, спринт Гран-при Австралии вчера выиграл Бедзекки. Вторым стал Рауль Фернандес. Третьим — Педро Акоста.