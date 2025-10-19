Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Льюис Хэмилтон объяснил, почему оказался доволен пятым временем в квалификации ГП США

Льюис Хэмилтон объяснил, почему оказался доволен пятым временем в квалификации ГП США
Аудио-версия:
Комментарии

40-летний британский гонщик и семикратный чемпион Льюис Хэмилтон («Феррари») объяснил, почему оказался доволен пятым временем в основной квалификации Гран-при США.

Формула-1 2025. Этап 19, Остин, США
Гран-при США. Квалификация
19 октября 2025, воскресенье. 00:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:32.510
2
Ландо Норрис
McLaren
+0.291
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.297

«Шансы на подиум в гонке? Это так. Завтра я должен обойти Джорджа, это главное. Они быстры, как и всегда. Он оказывает на Макса давление, они всегда рядом. Но у этих ребят были улучшения, у «Ред Булл» и, я не знаю, как у «Макларена», но я знаю, что у «Мерседеса» недавно были обновления, в отличие от нас. Так что я очень благодарен за то, что мы находимся так высоко при этих условиях. Завтра баланс машины должен быть лучше, так что я надеюсь, что тогда мы сможем побороться.

В субботу я определённо узнал немного больше о своей машине. В целом теперь я понимаю её немного лучше. Я был доволен ходом выходных. При этом в квалификации я был не так силён, как на протяжении всего уикенда. Как я уже сказал, у меня просто была сильная недостаточная поворачиваемость, из-за этого слишком много блокировок, что привело к увеличенному износу шин», — приводит слова Хэмилтона издание GPblog.

Материалы по теме
Лидер Ф-1 посыпался? Пиастри только шестой, а Ферстаппен опоздал, но все равно на поуле
Лидер Ф-1 посыпался? Пиастри только шестой, а Ферстаппен опоздал, но все равно на поуле
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android