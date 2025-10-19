Льюис Хэмилтон объяснил, почему оказался доволен пятым временем в квалификации ГП США

40-летний британский гонщик и семикратный чемпион Льюис Хэмилтон («Феррари») объяснил, почему оказался доволен пятым временем в основной квалификации Гран-при США.

«Шансы на подиум в гонке? Это так. Завтра я должен обойти Джорджа, это главное. Они быстры, как и всегда. Он оказывает на Макса давление, они всегда рядом. Но у этих ребят были улучшения, у «Ред Булл» и, я не знаю, как у «Макларена», но я знаю, что у «Мерседеса» недавно были обновления, в отличие от нас. Так что я очень благодарен за то, что мы находимся так высоко при этих условиях. Завтра баланс машины должен быть лучше, так что я надеюсь, что тогда мы сможем побороться.

В субботу я определённо узнал немного больше о своей машине. В целом теперь я понимаю её немного лучше. Я был доволен ходом выходных. При этом в квалификации я был не так силён, как на протяжении всего уикенда. Как я уже сказал, у меня просто была сильная недостаточная поворачиваемость, из-за этого слишком много блокировок, что привело к увеличенному износу шин», — приводит слова Хэмилтона издание GPblog.