Цунода — о прорыве в спринте ГП США: хороший результат для пилотажа с двумя антикрыльями

25-летний японский гонщик Формулы-1 Юки Цунода, представляющий «Ред Булл», высказался о своём прорыве с 18-го на седьмое место в спринте Гран-при США.

«У меня был непростой день. Спринт сложился для меня очень удачно, на первом круге многое происходило, я пытался обгонять и тормозить впереди идущие машины в первом повороте. Риск того стоил: я поднялся на 11 позиций, но при этом зацепился за обломки и проехал ещё полкруга с другим передним антикрылом. Это было хорошее возрождение и результат для пилотажа с двумя передними антикрыльями!» — приводит слова Цуноды пресс-служба команды.

После первого поворота, в котором произошла авария между Нико Хюлькенбергом («Кик-Заубер») и двумя «Макларенами» Оскара Пиастри и Ландо Норриса, японец зацепил оторвавшееся крыло Хюлькенберга и проехал с ним часть круга.