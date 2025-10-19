Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Цунода — о прорыве в спринте ГП США: хороший результат для пилотажа с двумя антикрыльями

Цунода — о прорыве в спринте ГП США: хороший результат для пилотажа с двумя антикрыльями
Аудио-версия:
Комментарии

25-летний японский гонщик Формулы-1 Юки Цунода, представляющий «Ред Булл», высказался о своём прорыве с 18-го на седьмое место в спринте Гран-при США.

Формула-1 2025. Этап 19, Остин, США
Гран-при США. Квалификация
19 октября 2025, воскресенье. 00:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:32.510
2
Ландо Норрис
McLaren
+0.291
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.297

«У меня был непростой день. Спринт сложился для меня очень удачно, на первом круге многое происходило, я пытался обгонять и тормозить впереди идущие машины в первом повороте. Риск того стоил: я поднялся на 11 позиций, но при этом зацепился за обломки и проехал ещё полкруга с другим передним антикрылом. Это было хорошее возрождение и результат для пилотажа с двумя передними антикрыльями!» — приводит слова Цуноды пресс-служба команды.

После первого поворота, в котором произошла авария между Нико Хюлькенбергом («Кик-Заубер») и двумя «Макларенами» Оскара Пиастри и Ландо Норриса, японец зацепил оторвавшееся крыло Хюлькенберга и проехал с ним часть круга.

Материалы по теме
Авария лидеров Ф-1 на старте спринта! Шансы Ферстаппена на титул ещё подросли
Авария лидеров Ф-1 на старте спринта! Шансы Ферстаппена на титул ещё подросли
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android