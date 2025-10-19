15-й спецучасток Ралли Центральной Европы WRC отменён из-за врезавшегося в мост Нёвиля

Организаторы 12-го этапа WRC в сезоне-2025 Ралли Центральной Европы отменили 15-й спецучасток, который проходил сегодня, из-за аварии 37-летнего бельгийского пилота Тьерри Нёвиля (Hyundai Shell Mobis WRT).

Фото: Кадр из трансляции

Во время прохождения 15-го спецучастка бельгийский гонщик не справился с управлением и влетел в ограждение моста. Тьерри и его штурман и соотечественник Мартейн Видэге не пострадали и покинули автомобиль.

По итогам 14 спецучастков лидером является 25-летний финский гонщик и двукратный чемпион Калле Рованперя (Тoyota GAZOO Racing WRT), который после этого сезона уйдёт в Суперформулу.

Ранее этап покинул легендарный Себастьен Ожье, который разбил свою машину в субботу.