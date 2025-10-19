15-й спецучасток Ралли Центральной Европы WRC отменён из-за врезавшегося в мост Нёвиля
Поделиться
Организаторы 12-го этапа WRC в сезоне-2025 Ралли Центральной Европы отменили 15-й спецучасток, который проходил сегодня, из-за аварии 37-летнего бельгийского пилота Тьерри Нёвиля (Hyundai Shell Mobis WRT).
WRC 2025. Этап 12, Пассау, Центральная Европа
Ралли Центральной Европы. Общий зачёт
19 октября 2025, воскресенье. 09:26 МСК
Окончено
1
Калле Рованперя
Toyota GAZOO Racing WRT
2:02:12.2
2
Отт Тянак
Hyundai Shell Mobis WRT
+36.3
3
Эльфин Эванс
Toyota GAZOO Racing WRT
+44.7
Фото: Кадр из трансляции
Во время прохождения 15-го спецучастка бельгийский гонщик не справился с управлением и влетел в ограждение моста. Тьерри и его штурман и соотечественник Мартейн Видэге не пострадали и покинули автомобиль.
По итогам 14 спецучастков лидером является 25-летний финский гонщик и двукратный чемпион Калле Рованперя (Тoyota GAZOO Racing WRT), который после этого сезона уйдёт в Суперформулу.
Ранее этап покинул легендарный Себастьен Ожье, который разбил свою машину в субботу.
Материалы по теме
Комментарии
- 19 октября 2025
-
11:19
-
10:37
-
10:23
-
09:33
-
09:30
-
08:01
-
03:00
-
02:23
-
02:12
-
02:09
-
02:00
-
01:56
-
01:49
-
01:47
-
01:41
-
01:38
-
01:35
-
01:17
-
00:40
-
00:14
-
00:11
- 18 октября 2025
-
23:29
-
23:26
-
23:21
-
22:39
-
22:36
-
22:18
-
22:08
-
22:04
-
21:54
-
21:50
-
21:35
-
21:33
-
21:25
-
21:22