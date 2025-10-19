Скидки
Глава «Феррари» Элканн выступил в поддержку Вассёра на фоне слухов об интересе к Хорнеру

Глава компании «Феррари» Джон Элканн выпустил заявление, в котором выразил поддержку руководителю коллектива Формулы-1 Фредерику Вассёру на фоне слухов об интересе к Кристиану Хорнеру.

Формула-1 2025. Этап 19, Остин, США
Гран-при США. Квалификация
19 октября 2025, воскресенье. 00:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:32.510
2
Ландо Норрис
McLaren
+0.291
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.297

«Я хочу выразить наше полное доверие руководителю команды Фреду Вассёру, а также работе, которую он проводит вместе со всеми нашими коллегами из «Феррари» — механиками, инженерами и пилотами, участвующими в этих выходных в гонках в Остине. Я также хочу подтвердить важность командной работы для всех, чтобы сохранить сосредоточенность на единственной важной цели: всегда выкладываться по максимуму на трассе», — приводит слова Элканна пресс-служба итальянцев.

