Глава «Феррари» Элканн выступил в поддержку Вассёра на фоне слухов об интересе к Хорнеру

Глава компании «Феррари» Джон Элканн выпустил заявление, в котором выразил поддержку руководителю коллектива Формулы-1 Фредерику Вассёру на фоне слухов об интересе к Кристиану Хорнеру.

«Я хочу выразить наше полное доверие руководителю команды Фреду Вассёру, а также работе, которую он проводит вместе со всеми нашими коллегами из «Феррари» — механиками, инженерами и пилотами, участвующими в этих выходных в гонках в Остине. Я также хочу подтвердить важность командной работы для всех, чтобы сохранить сосредоточенность на единственной важной цели: всегда выкладываться по максимуму на трассе», — приводит слова Элканна пресс-служба итальянцев.