Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Будут шахматы». Тото Вольф объяснил, как Формула-1 станет выглядеть в сезоне-2026

«Будут шахматы». Тото Вольф объяснил, как Формула-1 станет выглядеть в сезоне-2026
Комментарии

Руководитель команды Формулы-1 «Мерседес» Тото Вольф рассказал о том, как будут выглядеть «Королевские гонки» в сезоне-2026, когда в силу вступит новый технический регламент.

«Мы не знаем, как точно всё сложится в 2026-м, давайте подождём и всё увидим. Я видел, как это выглядит в симуляторе. Будет всё по-другому, но это не обязательно означает, что всё станет хуже. Это может быть совершенно новый подход — это будет похоже на шахматы, так как вы будете управлять энергией и решать, как распределить это на атаки и защиту», — приводит слова Вольфа портал Crash.net.

Победителем Кубка конструкторов в сезоне-2025 стал «Макларен».

Материалы по теме
Лидер Ф-1 посыпался? Пиастри только шестой, а Ферстаппен опоздал, но все равно на поуле
Лидер Ф-1 посыпался? Пиастри только шестой, а Ферстаппен опоздал, но все равно на поуле
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android