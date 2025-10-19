«Будут шахматы». Тото Вольф объяснил, как Формула-1 станет выглядеть в сезоне-2026

Руководитель команды Формулы-1 «Мерседес» Тото Вольф рассказал о том, как будут выглядеть «Королевские гонки» в сезоне-2026, когда в силу вступит новый технический регламент.

«Мы не знаем, как точно всё сложится в 2026-м, давайте подождём и всё увидим. Я видел, как это выглядит в симуляторе. Будет всё по-другому, но это не обязательно означает, что всё станет хуже. Это может быть совершенно новый подход — это будет похоже на шахматы, так как вы будете управлять энергией и решать, как распределить это на атаки и защиту», — приводит слова Вольфа портал Crash.net.

Победителем Кубка конструкторов в сезоне-2025 стал «Макларен».