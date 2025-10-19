У Ферстаппена поулов и побед в спринтах Ф-1 больше, чем у всех пилотов, вместе взятых

28-летний нидерландский гонщик и четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен, представляющий команду «Ред Булл», является абсолютным рекордсменом по количеству поулов и побед в спринтах.

Во время 19-го этапа сезона-2025 Гран-при США Макс взял поул и победил в спринте в Остине, доведя до 13 количество выигранных спринтов и до 10 — взятых поулов. Таким образом, на его счету в сумме 23 поула и победы. Ближайшим к нему является пилот «Макларена» Ландо Норрис — три поула и две победы.

За всю историю проведения спринтов, появившихся в сезоне-2021, поулы брали семь пилотов, за исключением Макса. А побеждали — шестеро (не считая Ферстаппена). Остальные гонщики в сумме смогли достичь значения в 21 — 12 поулов и девять побед.