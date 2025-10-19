Скидки
Авто Новости

Фото: система «гало» отбила кусок карбона, летевший Хэмилтону в голову на ГП США Формулы-1

Комментарии

Во время спринта 19-го этапа Формулы-1 в сезоне-2025 Гран-при США система «гало», установленная на болиды, отбила кусок карбона, который вылетел из-под одного из автомобилей и направлялся в голову 40-летнего британского гонщика и семикратного чемпиона серии Льюиса Хэмилтона из «Феррари».

Формула-1 2025. Этап 19, Остин, США
Гран-при США. Спринт
18 октября 2025, суббота. 20:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
37:58.229
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.395
3
Карлос Сайнс
Williams
+0.791

Фото: x.com/autosport

Британец начинал спринт с восьмой стартовой позиции, а на финише оказался четвёртым. В первом повороте в начале заезда произошла крупная авария сразу между четырьмя пилотами — Фернандо Алонсо («Астон Мартин»), Нико Хюлькенбергом («Кик-Заубер») и двумя представителями «Макларена» — Оскаром Пиастри и Ландо Норрисом.

