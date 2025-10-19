Скидки
Цунода — о квалификации ГП США: Лоусон и «Альпин» помешали мне. Скорость у болида была

Цунода — о квалификации ГП США: Лоусон и «Альпин» помешали мне. Скорость у болида была
Японский гонщик Формулы-1 Юки Цунода из «Ред Булл» прокомментировал свой невыход в третий сегмент в квалификации Гран-при США.

Формула-1 2025. Этап 19, Остин, США
Гран-при США. Квалификация
19 октября 2025, воскресенье. 00:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:32.510
2
Ландо Норрис
McLaren
+0.291
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.297

«В квалификации я чувствовал себя хорошо, но моя последняя попытка во втором сегменте выдалась сложной. Я чувствовал себя действительно хорошо, пока не попал в трафик, мне помешали Лиам [Лоусон] и «Альпин», мне показалось, что Пьер находился на траектории, так что, возможно, это было недопонимание с их стороны.

Без этого, думаю, я был бы в третьем сегменте. У меня такое чувство, что в данный момент я не могу нормально квалифицироваться, и это действительно расстраивает, поскольку машина обладает потенциалом для сильных выступлений. Я получил удовольствие от пилотажа в эти выходные, так что жаль, что на последней попытке всё сложилось не так. Позитивный момент на гонку заключается в том, что утром в спринте у меня был гоночный темп и я показал, что могу прорваться, если буду правильно рисковать», — приводит слова Цуноды пресс-служба команды.

Цунода — о прорыве в спринте ГП США: хороший результат для пилотажа с двумя антикрыльями
