Макс Ферстаппен обошёл Сенну и вышел на третье место по поулам за одну команду в Ф-1
28-летний нидерландский гонщик и четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен, представляющий команду «Ред Булл», вышел на третье место в истории серии по количеству поулов за одну команду по итогам квалификации Гран-при США.

Формула-1 2025. Этап 19, Остин, США
Гран-при США. Квалификация
19 октября 2025, воскресенье. 00:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:32.510
2
Ландо Норрис
McLaren
+0.291
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.297

В Остине Макс завоевал 47-й поул в составе «Ред Булл» и обошёл легендарного бразильского гонщика и трёхкратного чемпиона серии Айртона Сенну, который 46 раз брал поулы в «Макларене». На втором месте расположился семикратный чемпион Михаэль Шумахер, у которого 58 поулов за «Феррари». Лидером является другой семикратный чемпион, Льюис Хэмилтон, — 78 побед в квалификации за «Мерседес».

У Ферстаппена поулов и побед в спринтах Ф-1 больше, чем у всех пилотов, вместе взятых
