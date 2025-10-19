Canal+ назвал последствия для Норриса от «Макларена» за контакт с Пиастри на ГП Сингапура

Журналисты французского Canal+ поделились, какое спортивное наказание последовало от команды Формулы-1 «Макларен» для Ландо Норриса за контакт с напарником Оскаром Пиастри на старте гонки Гран-при Сингапура.

«Мы можем подтвердить, что в «Макларене» отныне, чтобы уравновесить последствия столкновения Пиастри и Норриса в Сингапуре, ввели новое правило — теперь Оскар сможет выбирать порядок выезда из боксов в квалификациях до конца сезона», — сказали на канале во время Гран-при США.

На старте спринта в Остине гонщики «Макларена» столкнулись в первом повороте и сошли. В инциденте также участвовали Фернандо Алонсо («Астон Мартин») и Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер»).