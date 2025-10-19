Ферстаппен в квалификации ГП США повторил достижение Феттеля и Хэмилтона

28-летний нидерландский гонщик и четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен, представляющий «Ред Булл», по итогам основной квалификации Гран-при США стал третьим пилотом в истории, показавшим на автодроме «Трасса Америк» лучшие времена в каждом из трёх сегментов.

Первым гонщиком в истории, который смог показать лучшее время на протяжении каждого сегмента в Остине, является четырёхкратный чемпион серии Себастьян Феттель, которому покорилось это достижение за рулём «Ред Булл» в сезоне-2012.

Вторым стал семикратный чемпион Льюис Хэмилтон, который в 2017-м за рулём «Мерседеса» смог повторить достижение Феттеля.