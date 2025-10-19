Скидки
Гоночную BMW Валентино Росси продали на аукционе за € 646 тыс.

Гоночная BMW M4 GT3 Валентино Росси
На аукционе RM Sotheby’s, который состоялся 18 октября в Мюнхене, продана BMW M4 GT3, выставленная на торги подразделением BMW M Motorsport. Автомобиль примечателен тем, что на нём 27 раз выступал девятикратный чемпион мира по мотогонкам Валентино Росси. Цена лота составила € 646 тыс.

Гоночная BMW M4 GT3 Валентино Росси

Фото: RM Sotheby's

Речь об автомобиле с серийным номером шасси 22-046. Эта M4 GT3 впервые использовалась в гонках в апреле 2023 года на проходившем в Монце этапе GT World Challenge Europe Endurance Cup, а затем принесла Валентино Росси и Максиму Мартену второе место на этапе Sprint Cup в Брэндс-Хэтч.

Гоночная BMW M4 GT3 Валентино Росси

Фото: RM Sotheby's

В сезоне-2024 Росси выступал на этом автомобиле в чемпионате мира по гонкам на выносливость (WEC) и на этапе в Монце занял на нём второе место в классе LMGT3, а затем был третьим на трассе «Фудзи». Наиболее значимый успех автомобиля — второе место в «12 часах Батерста» 2025 года, в котором Росси выступал в одном экипаже с Максимом Мартеном и Раффаэле Марчьелло.

