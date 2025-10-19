Скидки
Рованперя — победитель Ралли Центральной Европы WRC, Эванс — 2-й, Грязин — 25-й
Комментарии

В воскресенье, 19 октября, в округе немецкого города Пассау завершился 12-й этап сезона-2025 WRC Ралли Центральной Европы. Победу одержал 25-летний финский гонщик и двукратный чемпион серии Калле Рованперя (Тoyota GAZOO Racing WRT). Второй результат у 36-летнего британца Эльфина Эванса (Toyota GAZOO Racing WRT). Третий — эстонец Отт Тянак (Hyundai Shell Mobis WRT).

Российский гонщик Николай Грязин (Skoda Fabia RS Rally2) показал 25-е время в общем зачёте и пятое в категории WRC2.

WRC 2025. Этап 12, Пассау, Центральная Европа
Ралли Центральной Европы. Общий зачёт
19 октября 2025, воскресенье. 12:11 МСК
Окончено
1
Калле Рованперя
Toyota GAZOO Racing WRT
2:22:19.3
2
Отт Тянак
Hyundai Shell Mobis WRT
+42.9
3
Эльфин Эванс
Toyota GAZOO Racing WRT
+44.0

WRC. Ралли Центральной Европы. Результаты финального дня

1. Калле Рованперя (Тoyota GAZOO Racing WRT) — 2:36:20.1.
2. Эльфин Эванс (Toyota GAZOO Racing WRT) +43.7.
3. Отт Тянак (Hyundai Shell Mobis WRT) +49.3.
4. Такамото Кацута (Toyota GAZOO Racing WRT) +1:06.8.
5. Адриен Фурмо (Hyundai Shell Mobis WRT) +2:04.6.
6. Сами Паяри (Toyota Gazoo Racing WRT2) +2:13.9.
7. Джош Макэрлин (M-Sport Ford WRT) +5:48.8.
8. Оливер Сольберг (Toyota GR Yaris Rally2) +8:56.2.
9. Ян Черны (Skoda Fabia R5) +10:51.1.
10. Филип Мареш (Toyota GR Yaris Rally2) +11:21.2.
...
25. Николай Грязин (Skoda Fabia RS Rally2) +40:50.4.

