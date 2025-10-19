Скидки
«Не беспокойтесь по поводу зрелищности». Мекис — о новом регламенте Формулы-1 в 2026-м

Руководитель команды Формулы-1 «Ред Булл» Лоран Мекис высказался о техническом регламенте сезона-2026.

«Не волнуйтесь по поводу зрелищности в 2026-м. Думаю, что все ощущают что-то позитивное от прыжка в неизвестность в новый регламент, сейчас это, вероятно, важнее, чем беспокойство о том, что может пойти не так, а что нет. Что бы ни происходило, в любом случае трудно добиться большего успеха, чем сейчас. У вас есть четыре команды, которые могут поочерёдно выигрывать практически каждую гонку, с этим трудно сравниться.

Но даже так в новом сезоне может появиться своя драматичность, которую вы, ребята, будете с радостью наблюдать. Борьба инженеров, всё в этом духе. Так что сейчас самое важное — волнение от того, что мы все испытываем от разработки болида нового регламента», — приводит слова Мекиса портал Crash.net.

«Мы приносим извинения». Мекис признал ошибку «Ред Булл» с поздним выпуском Цуноды
