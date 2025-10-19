«Может злиться, меня не беспокоит». Лоусон — о критике от Цуноды за помеху в квалификации
Новозеландский гонщик Формулы-1 Лиам Лоусон, представляющий команду «Рейсинг Буллз», ответил на критику от Юки Цуноды («Ред Булл») по поводу помехи в квалификации Гран-при США.
Формула-1 2025. Этап 19, Остин, США
Гран-при США. Квалификация
19 октября 2025, воскресенье. 00:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:32.510
2
Ландо Норрис
McLaren
+0.291
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.297
«Честно говоря, понятия не имею, на что он может жаловаться. Я действительно не помню, чтобы был перед ним в квалификации. Так что да, он явно зол, может злиться, но меня это не беспокоит.
Жаль, что в первом повороте мы столкнулись с очень сильным порывом ветра, и это сильно дестабилизировало машину. Просто всё произошло в неподходящее время, что расстраивает. Особенно грустно от того, что у нас быстрый болид в эти выходные, однако пока мы не выжали из него максимум», — приводит слова Лоусона издание PlanetF1.
