Берман: подумал, что меня дисквалифицируют на гонку

Пилот «Хааса» Оливер Берман высказался о штрафе, полученном им по итогам спринтерской гонки Гран-при США.

«Не знаю, о чём подумали вы, но я чувствовал себя совершенно разбитым. На самом деле, на мгновение подумал, что меня дисквалифицируют на гонку. Так что был очень раздражён. Очевидно, что был зол из-за случившегося. Не согласен со штрафом, однако воздержусь от слов, которые мне не следует произносить», – приводит слова Бермана Autosport.

Напомним, по итогам спринтерской гонки Берман получил штраф в 10 секунд за инцидент с пилотом «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли, но избежал получения штрафных баллов. На счету Бермана в настоящий момент 10 таких баллов. По достижении 12 баллов пилот получает дисквалификацию на одну гонку.