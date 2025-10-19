Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Гран-при США Формулы-1 останется в Остине до 2034 года

Гран-при США Формулы-1 останется в Остине до 2034 года
Комментарии

Формула-1 и промоутер Гран-при США, проходящего на «Трассе Америк» в Остине, объявили о продлении контракта на проведение этапа. Теперь соглашение рассчитано до конца 2034 года. Прежний контракт истекал в 2026 году.

«С 2012 года Гран-при США продолжает набирать силу и популярность, и я хочу поблагодарить местные власти за то, что принимают нас. Каждый год этап на «Трассе Америк» становится для болельщиков, пилотов и команд чем-то особенным, привлекая сотни тысяч страстных поклонников. Мы горды, что продлеваем наше партнёрство с Бобби Эпштейном и его выдающейся командой, а также с губернатором Эбботтом, чьи лидерские качества были инструментом для поддержки развития спорта в Техасе», — прокомментировал новый контракт президент Формулы-1 Стефано Доменикали.

Материалы по теме
Быть ли новой аварии на старте и новому удару по «Макларену»? Гран-при США — LIVE
Live
Быть ли новой аварии на старте и новому удару по «Макларену»? Гран-при США — LIVE
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android