Гран-при США Формулы-1 останется в Остине до 2034 года

Формула-1 и промоутер Гран-при США, проходящего на «Трассе Америк» в Остине, объявили о продлении контракта на проведение этапа. Теперь соглашение рассчитано до конца 2034 года. Прежний контракт истекал в 2026 году.

«С 2012 года Гран-при США продолжает набирать силу и популярность, и я хочу поблагодарить местные власти за то, что принимают нас. Каждый год этап на «Трассе Америк» становится для болельщиков, пилотов и команд чем-то особенным, привлекая сотни тысяч страстных поклонников. Мы горды, что продлеваем наше партнёрство с Бобби Эпштейном и его выдающейся командой, а также с губернатором Эбботтом, чьи лидерские качества были инструментом для поддержки развития спорта в Техасе», — прокомментировал новый контракт президент Формулы-1 Стефано Доменикали.