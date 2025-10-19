«Многое может произойти уже в первом повороте». Ферстаппен — об ожиданиях от Гран-при США

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился ожиданиями от Гран-при Формулы-1 в Остине (США). По мнению нидерландского пилота, условия на трассе будут отличны от тех, что были на предыдущих сессиях в рамках уикенда.

«Посмотрим, чего мы сможем достичь сегодня. Ситуация очень сильно отличается от вчерашней, но надеюсь, что наша машина хорошо проявит себя. Постараемся хорошо стартовать. Многое может произойти уже в первом повороте — все видели, что было вчера, никто не хочет, чтобы это повторилось», — приводит слова Ферстаппена Motorsport-Magazin.

Напомним, в первом повороте первого круга спринтерской гонки произошла авария, участниками которой стали оба пилота «Макларена», Оскар Пиастри и Ландо Норрис.