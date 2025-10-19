Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Многое может произойти уже в первом повороте». Ферстаппен — об ожиданиях от Гран-при США

«Многое может произойти уже в первом повороте». Ферстаппен — об ожиданиях от Гран-при США
Комментарии

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился ожиданиями от Гран-при Формулы-1 в Остине (США). По мнению нидерландского пилота, условия на трассе будут отличны от тех, что были на предыдущих сессиях в рамках уикенда.

Формула-1 2025. Этап 19, Остин, США
Гран-при США. Гонка (56 кругов, 308.405 км)
19 октября 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Идёт

«Посмотрим, чего мы сможем достичь сегодня. Ситуация очень сильно отличается от вчерашней, но надеюсь, что наша машина хорошо проявит себя. Постараемся хорошо стартовать. Многое может произойти уже в первом повороте — все видели, что было вчера, никто не хочет, чтобы это повторилось», — приводит слова Ферстаппена Motorsport-Magazin.

Напомним, в первом повороте первого круга спринтерской гонки произошла авария, участниками которой стали оба пилота «Макларена», Оскар Пиастри и Ландо Норрис.

Материалы по теме
Леклер работает на Ферстаппена, тормозя «Макларен»! Гран-при США — LIVE
Live
Леклер работает на Ферстаппена, тормозя «Макларен»! Гран-при США — LIVE
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android