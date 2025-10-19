Скидки
«Пиастри сначала нужно пройти первый поворот». Расселл — об ожиданиях от Гран-при США

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл поделился ожиданиями от Гран-при США, отметив, что надеется, его команда сможет побороться за подиум. Также британец оценил шансы на успешное выступление гонщика «Макларена» Оскара Пиастри.

Формула-1 2025. Этап 19, Остин, США
Гран-при США. Гонка (56 кругов, 308.405 км)
19 октября 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Идёт

«Надеюсь, что мы поборемся за подиум. Вокруг нас множество команд. Оскар будет не на привычной позиции, но думаю, он будет быстрым, но для этого ему сначала нужно пройти первый поворот.

Мы финишировали на 2,5 секунды раньше «Уильямса». Хотели добиться лучшего результата, мы ещё не знаем, на что способен «Макларен». Конечно, знаем, что они особенно показывают себя в гонках при такой жаре. Во время спринтерской гонки мы проехали, кажется, 10 или 11 кругов. Теперь нам предстоит проехать ещё 55 кругов», — приводит слова Рассела Motorsport.

В первом повороте первого круга спринтерской гонки произошла авария, участниками которой стали оба пилота «Макларена» Оскар Пиастри и Ландо Норрис.

