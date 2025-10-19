Стартовая решётка Гран-при США Формулы-1

Предлагаем вашему вниманию стартовую решётку основной гонки Гран-при США Формулы-1 на «Трассе Америк». Старт гонки запланирован сегодня, 19 октября, на 22:00 мск.
Формула-1. Гран-при США. Стартовая решётка
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл»).
2. Ландо Норрис («Макларен»).
3. Шарль Леклер («Феррари»).
4. Джордж Расселл («Мерседес»).
5. Льюис Хэмилтон («Феррари»).
6. Оскар Пиастри («Макларен»).
7. Андреа Кими Антонелли («Мерседес»).
8. Оливер Берман («Хаас»).
9. Карлос Сайнс («Уильямс»).
10. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»).
11. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер»).
12. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз»).
13. Юки Цунода («Ред Булл»).
14. Пьер Гасли («Альпин»).
15. Франко Колапинто («Альпин»).
16. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер»).
17. Эстебан Окон («Хаас»).
18. Алекс Албон («Уильямс»).
19. Лэнс Стролл («Астон Мартин»).
20. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз»).