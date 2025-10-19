Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Стартовая решётка Гран-при США Формулы-1

Стартовая решётка Гран-при США Формулы-1
Аудио-версия:
Комментарии

Предлагаем вашему вниманию стартовую решётку основной гонки Гран-при США Формулы-1 на «Трассе Америк». Старт гонки запланирован сегодня, 19 октября, на 22:00 мск.

Формула-1 2025. Этап 19, Остин, США
Гран-при США. Гонка (56 кругов, 308.405 км)
19 октября 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Идёт

Формула-1. Гран-при США. Стартовая решётка

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл»).
2. Ландо Норрис («Макларен»).
3. Шарль Леклер («Феррари»).
4. Джордж Расселл («Мерседес»).
5. Льюис Хэмилтон («Феррари»).
6. Оскар Пиастри («Макларен»).
7. Андреа Кими Антонелли («Мерседес»).
8. Оливер Берман («Хаас»).
9. Карлос Сайнс («Уильямс»).
10. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»).
11. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер»).
12. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз»).
13. Юки Цунода («Ред Булл»).
14. Пьер Гасли («Альпин»).
15. Франко Колапинто («Альпин»).
16. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер»).
17. Эстебан Окон («Хаас»).
18. Алекс Албон («Уильямс»).
19. Лэнс Стролл («Астон Мартин»).
20. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз»).

Материалы по теме
Леклер работает на Ферстаппена, тормозя «Макларен»! Гран-при США — LIVE
Live
Леклер работает на Ферстаппена, тормозя «Макларен»! Гран-при США — LIVE
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android